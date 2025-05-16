Кайрат Нуртас с мамой отдохнул в Турции перед концертным туром по странам СНГ

Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас отдохнул в Турции с мамой, продюсером Гульзирой Айдарбековой. Видео из Белека появилось в ее Instagram, передает NUR.KZ.

Гульзира Айдарбекова отметила, что в Турцию они с сыном приехали по делам. Она также напомнила о предстоящих концертах сына в странах СНГ.

"Мы завершили свои встречи и успели отдохнуть в отеле. Ждите 18 мая в Бишкеке, 20 мая в Ташкенте, а дальше в пяти городах России", - отметила она.

Видео, снятое в Белеке, Гульзира Айдарбекова сопроводила песней в исполнении сына "Анама" ("Маме").

"Удачи, Кайрат", "Какое красивое место", "Классный певец, слушаю его песни с детства", "У Кайрата отличные песни", "Вы прекрасная мать", "Какая красивая песня", - отреагировали подписчики.

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