"Ты голос сердца моего": Кайрат Нуртас в стихах обратился к жене в день ее рождения

Популярный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас посвятил своей супруге и матери его четверых детей, актрисе Жулдыз Абдукаримовой, стихи в день ее рождения, передает NUR.KZ.

14 апреля Жулдыз Абдукаримова отметила 37-летие. Кайрат написал пост в Instagram, где поздравил супругу в стихотворной форме. Стихотворение написано на казахском языке и выражает его любовь и признательность супруге.

"Ты голос сердца моего, мать моих сыновей и дочерей", - начинается стихотворное повествование.

Он также отметил, что Жулдыз - заботливая жена, к ней он питает сильные чувства и находит умиротворение в жизни с ней.

"Будьте счастливы", "Когда вы делитесь фото друг друга, мы так радуемся", "Вам повезло с такой супругой", "Вы две половинки одной души. Цените свою любовь", "До вечера мы ждали вашего поздравления", "Лучше поздно, чем никогда", "Неправильно аккаунт жены отметил, брат", "Я так рада, как будто меня поздравили", - отреагировали в Сети.