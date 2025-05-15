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Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен отметили 6-летие старшего сына (фото)

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Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен
Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен. Фото: instagram.com/burakozcivit

Турецкие актеры, супруги Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен отметили день рождения старшего сына Карана. Фото с детского праздника появились в Instagram звезды "Великолепного века", передает NUR.KZ.

Старшему сыну Бурака Озчивита и Фахрие Эвджен исполнилось 6 лет. Специально к празднику была установлена фотозона, украшенная желто-голубыми воздушными шарами, некоторые из них были в виде футбольных мячей.

Сам именинник тоже был одет как футболист. В его честь приготовили несколько тортов. Счастливая звездная семья позировала на камеру, не скрывая лучезарных улыбок.

"С днем рождения, Каран, желаю хороших лет, полных любви и счастья", "Самое красивое и святое, что у нас есть - это семья", "Желаю успехов вашей семье, будьте здоровы и счастливы вместе", - пишут в соцсети.

Напомним, в феврале Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен устроили праздник в честь двухлетия младшего сына.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2245407-burak-ozchivit-i-fahrie-evdzhen-otmetili-6-letie-starshego-syna-foto/