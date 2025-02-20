Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен устроили праздник в честь двухлетия младшего сына (фото)

Турецкие актеры, супруги Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен отметили 2-летие младшего сына Керема. Фото с детского праздника появились в их Instagram, передает NUR.KZ.

Воздушные шары, динозавры, тропические растения, необычный торт - праздник маленького Керема в стиле "Парка Юрского периода" удался на славу.

Звезды сериала "Королек - птичка певчая" поделились семейными фото. Бурак Озчивит выбрал наряд в стиле casual, а его супруга - костюм-двойку шоколадного цвета с мини-юбкой.

"Мой Керем. Мой сын, пахнущий цветами, мой дорогой. Я так сильно тебя люблю", - отметила Фахрие Эвджен под фото.

"С днем рождения, Керем. Желаем ему много прекрасных лет жизни", "Маленький принц", "Здоровья малышу и счастья", "Красивые какие", - написали фанаты.