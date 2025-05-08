Димаш Кудайберген показал теплое фото с бабушкой

Народный артист Казахстана, певец Димаш Кудайберген поделился в соцсети теплой фотографией с бабушкой. Фанаты тут же отреагировали на публикацию, передает NUR.KZ.

Димаш выложил фото с бабушкой в своем блоге в Instagram. Как отметил он, Миуа Низамутдинова поблагодарила поклонников внука за искреннюю поддержку и любовь к его творчеству.

"Я редко прошу сделать фото, когда нахожусь дома. Но в этот раз хочу передать вам слова моей мамы. Она сказала, чтобы я выразил поклонникам со всего мира ее сердечную благодарность и особую признательность за вашу постоянную поддержку и добрые слова.

Передаю вам ее искренний привет, каждому из вас она желает счастья, здоровья и мира", - написал Димаш.

"Боже мой, какая теплота от этого фото. В нем все чувства", "Красивое фото. Как же я рада видеть тебя счастливым, дорогой Димаш", "Ди, как же мы мечтали о таких моментах. Еще бы фото со всей семьей. Это так дорого и для нас тоже", - пишут в Сети.

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