Фото повзрослевшего сына с Верой Брежневой показала Динара Сатжан в соцсети

Популярная казахстанская телеведущая Динара Сатжан показала на своей страничке в Facebook фото сына Даниала с украинской певицей Верой Брежневой, передает NUR.KZ.

Как известно, Вера Брежнева недавно побывала в Казахстане с концертами. 30 апреля состоялось ее выступление в Алматы, а 3 мая - в Астане. Певица приняла участие в шоу Динары Сатжан и, как выяснилось, успела также познакомиться с сыном казахстанской телеведущей.

Динара разместила фото Даниала с Верой Брежневой и оставила свой комментарий.

"Что за красивый мужчина рядом с Верой Брежневой", - написала она.

"Динарчик, я просто в шоке, когда он успел так вымахать? Пусть растет здоровым, умным и счастливым!", "Вера шикарна", "Красивый сын красивой женщины", "Какие они оба красивые", - пишут отзывы под фото.

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