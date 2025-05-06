Жахан Утаргалиев провел рум-тур по новой квартире (видео)

Казахстанский актер и кинопродюсер Жахан Утаргалиев, звезда фильмов "Джохан", "Казахи против пришельцев", провел рум-тур по своей новой квартире, передает NUR.KZ.

Жахан сообщил подписчикам в Instagram о том, что у него теперь есть новая квартира. Сюрпризом новость оказалась и для его жены. Предвосхищая ее реакцию, он подумал, что супруга будет немного шокирована.

"Даст Бог, у нас будет ребенок. Когда-нибудь мы доживем до такого момента, когда ты мне это скажешь. Ты всегда меня поддерживала во всем, спасибо тебе огромное.

А у меня есть новость для тебя. Хотел тебе сообщить, что у нас теперь есть свой дом", - заявил он и показал ей ключи.

Актер провел рум-тур по своей новой квартире - жилой комплекс, где Жахан планирует жить с семьей, еще строится.

"Скоро ремонт, друзья", - сообщил он.

Жахан также пожелал, чтобы у всех была своя крыша над головой.

Напомним, в начале года Жахан Утаргалиев, бывший супруг певицы Балжан Бидаш, показал новую семью.