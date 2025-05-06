Звезда фильма "Дәстүр" Ермек Шынболатов впервые стал отцом (фото)
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Казахстанский актер Ермек Шынболатов впервые стал отцом. Об этом он сообщил в Instagram, разместив фото, снятые после выписки малыша и его мамы из роддома, передает NUR.KZ.
В середине апреля звезда фильма "Дәстүр" Ермек Шынболатов и его супруга сообщили, что ждут первенца. Они устроил фотосессию на природе в ковбойском стиле.
Ермек поспешил поделиться радостной вестью с коллегами и фанатами в соцсети - у него родился ребенок. Он опубликовал теплые фото в сторис - на первом снимке на кровати видно люльку-переноску, море цветов и подарков. Комната украшена воздушными шарами.
"Добро пожаловать, сынок", - написал актер.
На втором фото Ермек Шынболатов запечатлелся с любимой супругой - он обнимает ее и нежно целует в лоб.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2242380-zvezda-filma-d-st-r-ermek-shynbolatov-vpervye-stal-otcom-foto/