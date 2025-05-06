Звезда фильма "Дәстүр" Ермек Шынболатов впервые стал отцом (фото)

Казахстанский актер Ермек Шынболатов впервые стал отцом. Об этом он сообщил в Instagram, разместив фото, снятые после выписки малыша и его мамы из роддома, передает NUR.KZ.

В середине апреля звезда фильма "Дәстүр" Ермек Шынболатов и его супруга сообщили, что ждут первенца. Они устроил фотосессию на природе в ковбойском стиле.

Ермек поспешил поделиться радостной вестью с коллегами и фанатами в соцсети - у него родился ребенок. Он опубликовал теплые фото в сторис - на первом снимке на кровати видно люльку-переноску, море цветов и подарков. Комната украшена воздушными шарами.

"Добро пожаловать, сынок", - написал актер.

На втором фото Ермек Шынболатов запечатлелся с любимой супругой - он обнимает ее и нежно целует в лоб.

Сторис Ермека Шынболатова. Скрин: instagram.com/ermek_shinbolatovv