"Красивая девочка будет": пол будущего ребенка Ерке попытались угадать в соцсети

40-летняя певица Ерке Есмахан, которая готовится стать мамой в третий раз, показала фото с большим животом и предложила фанатам угадать пол ее ребенка, передает NUR.KZ.

Новые фото появились в блоге Ерке Есмахан в Instagram. Певица запечатлелась в нежно-розовой двойке - трикотажном платье и накидке.

В дополнении к образу она взяла маленькую светлую сумочку и надела лакированные белые туфельки. Артистка распустила длинные волосы и нанесла легкий макияж.

"Попробуйте угадать, мальчик или девочка?" - написала Ерке.

Фанаты и коллеги прокомментировали ее фото.

"Какая нежная и красивая", "Кажется, милая, красивая девочка родится по воле Аллаха. Пожалуйста, будьте целы и невредимы", "Розовый цвет наряда", "Такая же красивая девочка будет, как ты сама", "А я думаю, что мальчик", "Девочка, сто процентов", - отреагировали в Сети.

Ранее беременная Ерке Есмахан появилась в модном платье и назвала свой вес.