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Беременная Ерке Есмахан появилась в модном платье и назвала свой вес (фото)

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Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: Instagram/erke_esmahan

Отечественная певица Ерке Есмахан, которая готовится стать мамой в третий раз, назвала свой вес и рассказала, чем намерена заняться перед родами, передает NUR.KZ.

Ерке запечатлелась в модном наряде - черном-белом трикотажном платье со спущенными плечами. Образ она дополнила маленькой сумочкой и туфельками.

А собранные в низкий хвост волосы с вытянутыми вдоль лица волнистыми прядями придали ее образу романтичности и нежности.

Артистка рассказала, что не сильно поправилась во время третьей беременности.

"Мой вес не превысил 67 кг. Если только не наберу в этот последний месяц", - призналась она.

Певица планирует интересно провести время перед родами, так как потом собирается больше месяца сидеть дома.

"Мне надо погулять в этом месяце. После родов буду сидеть дома 40 дней. С Исламом я правда сидела ровно 40 дней", - отметила она.

Мы также писали, что Ерке Есмахан ответила на вопрос, как получать подарки от мужа.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2239023-beremennaya-erke-esmahan-poyavilas-v-modnom-plate-i-nazvala-svoy-ves-foto/