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"Самый лучший мужчина на свете": Say Mo рассказала, какой подарок получила от любимого

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Say Mo
Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская исполнительница Say Mo недавно отдохнула в Дохе вместе со своим избранником - путешествие было его презентом ко дню рождения певицы, передает NUR.KZ.

В феврале Say Mo заинтриговала романтическими фото с молодым человеком. Теперь же все стало ясно - певица переживает бурный роман. С возлюбленным Say Mo недавно побывала в Катаре. Она показала фото с отдыха.

"У нас был супернасыщенный отдых в Катаре. Этот отдых был подарком на мой день рождения от масика. Самый лучший мужчина на свете.

Спасибо тебе за то, что делаешь меня счастливой", - призналась певица и показала фото с бойфрендом.

На фото он запечатлен со спины. Его лицо девушка продолжает скрывать, однако она раскрыла один факт - влюбленные живут в разных городах.

Сторис Say Mo
Сторис Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2241330-samyy-luchshiy-muzhchina-na-svete-say-mo-rasskazala-kakoy-podarok-poluchila-ot-lyubimogo/