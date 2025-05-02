"Самый лучший мужчина на свете": Say Mo рассказала, какой подарок получила от любимого
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Казахстанская исполнительница Say Mo недавно отдохнула в Дохе вместе со своим избранником - путешествие было его презентом ко дню рождения певицы, передает NUR.KZ.
В феврале Say Mo заинтриговала романтическими фото с молодым человеком. Теперь же все стало ясно - певица переживает бурный роман. С возлюбленным Say Mo недавно побывала в Катаре. Она показала фото с отдыха.
"У нас был супернасыщенный отдых в Катаре. Этот отдых был подарком на мой день рождения от масика. Самый лучший мужчина на свете.
Спасибо тебе за то, что делаешь меня счастливой", - призналась певица и показала фото с бойфрендом.
На фото он запечатлен со спины. Его лицо девушка продолжает скрывать, однако она раскрыла один факт - влюбленные живут в разных городах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2241330-samyy-luchshiy-muzhchina-na-svete-say-mo-rasskazala-kakoy-podarok-poluchila-ot-lyubimogo/