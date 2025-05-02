"Самый лучший мужчина на свете": Say Mo рассказала, какой подарок получила от любимого

Казахстанская исполнительница Say Mo недавно отдохнула в Дохе вместе со своим избранником - путешествие было его презентом ко дню рождения певицы, передает NUR.KZ.

В феврале Say Mo заинтриговала романтическими фото с молодым человеком. Теперь же все стало ясно - певица переживает бурный роман. С возлюбленным Say Mo недавно побывала в Катаре. Она показала фото с отдыха.

"У нас был супернасыщенный отдых в Катаре. Этот отдых был подарком на мой день рождения от масика. Самый лучший мужчина на свете.

Спасибо тебе за то, что делаешь меня счастливой", - призналась певица и показала фото с бойфрендом.

На фото он запечатлен со спины. Его лицо девушка продолжает скрывать, однако она раскрыла один факт - влюбленные живут в разных городах.

Сторис Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__