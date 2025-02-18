Say Mo заинтриговала романтическими фото с молодым человеком

Казахстанская исполнительница Say Mo заинтриговала фотографиями с молодым человеком. Фанаты принялись гадать, с кем певица отправилась на романтический ужин, NUR.KZ.

Фото Say Mo разместила в своем блоге в Instagram. На них певица запечатлелась в ресторане с букетом цветов, помещение было украшено красными шарами в виде сердца.

В карусели можно увидеть пару романтических фото - на них артистка целуется с незнакомцем. На другом фото молодые люди запечатлелись в салоне авто, держась за руки.

Поклонники попытались узнать, с кем отправилась на романтический ужин их любимица, но тщетно. Они отметили, что певица выглядит счастливой.

"Ты сияешь", "Будь счастлива, дорогая", "Где же наши сыщики?", "Так радуюсь, как будто моя лучшая подруга", "Красотка Моля", "Сердцеедка", "Рада за вас", - написали ей фанаты.