"Мы с мамой гордимся тобой": Давлетяров поздравил сына с 14-летием и показал его фото

Российский медиаменеджер, заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров поздравил среднего сына с днем рождения и показал его фото в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Сыну Армана Давлетярова Даниэл-Диасу исполнилось 14 лет. Он третий ребенок в семье.

"Я помню то утро. Держал за руку супругу. Все вокруг будто затихло. И вот — он появился. Маленький, черноволосый — и как закричал.

Я сам перерезал пуповину — со слезами на глазах, от счастья и растерянности. Впервые оказался на родах — и совершенно случайно, мы этого не планировали.

Но именно тогда понял: это не просто рождение сына. Это рождение новой части меня", - вспомнил Арман (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены- прим. ред.).

Медиаменеджер отметил, что между ним и сыном есть нечто особенное - "невидимое и настоящее".

"Как будто внутри нас всегда живет тот самый первый взгляд, первое прикосновение. Он растет. Меняется. Но с самого начала в нем было что-то редкое — умение быть по-настоящему внимательным. Без лишних слов. Просто от сердца.

Он умеет заботиться — деликатно, искренне, без лишнего шума. Чувствует, когда кому-то нужно внимание, поддержка или просто теплое присутствие", - рассказал о сыне Давлетяров.

Любящий отец поздравил именинника с днем рождения и пожелал ему много теплых слов.

"Мы с мамой тебя очень любим. И гордимся тобой каждый день — даже если не всегда об этом говорим. Будь здоров и счастлив сынок, мы всегда рядом.

Иногда мне кажется, что дети даны нам не только для того, чтобы мы учили и растили их. Но и для того, чтобы они напоминали нам о главном: о том, как важно просто быть. По-настоящему", - заключил он.

Недавно Давлетяров поздравил супругу с днем рождения и восхитился ею.