"Склоняю голову перед ней": Давлетяров поздравил супругу с днем рождения и восхитился ею

Российский медиаменеджер, заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров тепло поздравил супругу с днем рождения в соцсети. Он заявил, что восхищается своей женой, передает NUR.KZ.

Арман Давлетяров посвятил супруге Мавжуде пост в Instagram в день ее рождения. Он выложил в карусели фото с ней и детьми.

"Сегодня твой день рождения, Мавжуда. И это - повод сказать вслух то, что обычно живет в тишине. О женщине, с которой связана вся моя взрослая жизнь.

Которая держит наш дом на невидимой, но прочной опоре. Которая умеет быть сильной — тихо. Мягкой — не уступая принципам. Мудрой — без громких слов", - отметил он (здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены - прим. ред.).

Медиаменеджер признался, что восхищается женой.

"Ты умеешь быть в тени и в то же время - быть светом. С тобой рядом спокойно. С тобой — дом, дети, годы и все настоящее. Спасибо тебе за все, что не сказано, но живет между нами.

Ты — душа нашего дома и женщина, перед которой я склоняю голову — не из долга, а из восхищения", - заключил он

Подписчики тоже поздравили именинницу.

"Очень красивая семья. Замечательные детки", "Мама выбрала счастье на всю жизнь", "Какая красивая жена, мама. Счастья и здоровья на долгие долгие годы", "Как красиво и от души сказаны слова любимой женщине", - отреагировали в Сети.