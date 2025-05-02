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Майя Бекбаева показала свою многонациональную семью (видео)

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Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская телеведущая, журналист и продюсер Майя Бекбаева показала в соцсети свою дружную многонациональную семью. Родные собрались 1 мая за дастарханом, передает NUR.KZ.

"Наша многонациональная семья поздравляет всех с Днем единства народа Казахстана! Будьте счастливы и берегите друг друга! Смотреть до конца!" - написала Майя.

На кадрах видно, как Майя выносит аппетитный бешбармак в астау - казахской деревянной посуде. За богатым дастарханом собралась вся ее дружная семья - муж, свекровь, дочь и сын, родители Майи, брат с невесткой, мама невестки и их дети. После ужина - фото на память. В доме царит тепло и уют, видно, что все очень дружны и счастливы.

"Такая милая домашняя Майя с родными, очень приятно видеть обычную казахскую семью", "От всей души поздравляю с праздником!", "Семья - это счастье, радость и богатство", "Молодец, Майя", - отреагировали в соцсети.

Немногим ранее задорно танцующая Майя Бекбаева зарядила позитивом пользователей Казнета.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2241222-mayya-bekbaeva-pokazala-svoyu-mnogonacionalnuyu-semyu-video/