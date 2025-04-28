Задорно танцующая Майя Бекбаева зарядила позитивом пользователей Казнета (видео)

Отечественная телеведущая, журналист и продюсер Майя Бекбаева порадовала пользователей Instagram своим задорным танцем и подняла им настроение, передает NUR.KZ.

Майя вспомнила детство, когда девочки заполняли друг другу анкеты, отвечая на разные вопросы. Теледива окунулась в ностальгию.

"Те, кому 35 с плюсом, давайте напишем фразы, чтобы молодежь ничего не поняла. Я начну: "Как вы относитесь к хозяйке анкеты?" - написала она.

Майя задорно станцевала на улице. На ней был нежный аутфит, подчеркнувший ее женственность.

Пользователи соцсети подхватили забавное предложение и вспомнили фразы из детства. Они также оценили танец Бекбаевой.

"Мне 50+ и все, что я говорю, молодежь понимает. Майя, такой классный танец", "Вспомнила!!! Кто на черточку наступил, значит, Ленина не любит", "Кассету зажевало", "Колечко, колечко, выйди на крылечко", "Алая роза упала на грудь, милая подруга, меня не забудь", "Майя - красотка", - отметили в Сети.