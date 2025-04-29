"Мы тут в плавках": показавшая фото с мужем Байзакова оправдалась перед моралистами

Казахстанский блогер и актриса Айжан Байзакова показала новое фото с мужем в соцсети. Подписчики тут же отреагировали на теплый снимок и пожелали паре счастья, передает NUR.KZ.

Айжан разместила фото, на котором запечатлелась с мужем в обнимку лежа в постели.

"Мы тут в плавках, если что", - отметила она, предвосхищая замечания блюстителей нравственности.

Однако хейта в их адрес не последовало, пользователи соцсети порадовались за влюбленных.

"Она лучшая и встретила достойного ее", "Самое главное - будь счастлива", "Классные", "Мы так и подумали, что вы в плавках", "Хочется порадоваться за счастливую и любящую пару, пожелать им счастья, гармонии и долгой жизни. Гармонично смотритесь, такое впечатление, что созданы друг для друга", "Да хоть голые, зато счастливые", "Да ну эти плавки, главное, что вы счастливы", - отреагировали в соцсети.

Напомним, свекровь Айжан Байзаковой рассказала о своей келин.