"Мы тут в плавках": показавшая фото с мужем Байзакова оправдалась перед моралистами
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Казахстанский блогер и актриса Айжан Байзакова показала новое фото с мужем в соцсети. Подписчики тут же отреагировали на теплый снимок и пожелали паре счастья, передает NUR.KZ.
Айжан разместила фото, на котором запечатлелась с мужем в обнимку лежа в постели.
"Мы тут в плавках, если что", - отметила она, предвосхищая замечания блюстителей нравственности.
Однако хейта в их адрес не последовало, пользователи соцсети порадовались за влюбленных.
"Она лучшая и встретила достойного ее", "Самое главное - будь счастлива", "Классные", "Мы так и подумали, что вы в плавках", "Хочется порадоваться за счастливую и любящую пару, пожелать им счастья, гармонии и долгой жизни. Гармонично смотритесь, такое впечатление, что созданы друг для друга", "Да хоть голые, зато счастливые", "Да ну эти плавки, главное, что вы счастливы", - отреагировали в соцсети.
Напомним, свекровь Айжан Байзаковой рассказала о своей келин.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2240460-my-tut-v-plavkah-pokazavshaya-foto-s-muzhem-bayzakova-opravdalas-pered-moralistami/