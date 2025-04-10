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Эзотерика

"В ней нет фальши": свекровь Айжан Байзаковой рассказала о своей келин

Опубликовано:

Айжан Байзакова
Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанский блогер, актриса Айжан Байзакова и ее супруг запустили свой подкаст в YouTube. Их гостьей стала мама Нурбека - свекровь Айжан, которая рассказала о том, как отреагировала на выбор сына, передает NUR.KZ.

Мама Нурбека призналась, что поначалу была шокирована, узнав, что сын встречается с эпатажной Айжан Байзаковой.

"Сын мне сказал: "Мама она мне нравится, хочу быть с ней, я сделал свой выбор". Я все думала, как же отец отреагирует. Он был против вначале.

Но мои девочки (у Нурбека есть три младшие сестры - прим. ред.) сказали мне: "Это же просто имидж. Ты же не знаешь, какой она человек. Это просто Инстаграм, это просто для набора подписчиков". Они начали меня успокаивать.

Но я все равно переживала, этот наш казахский уят. Еще одна причина - это наш папа, если он сказал "нет", значит "нет", - рассказала она.

Свекровь Айжан добавила, что теперь папа Нурбека - фанат своей келин.

"Он все фильмы с ее участием пересмотрел. Везде "лайкает", - смеясь, отметила она.

Со временем она поняла, что Айжан - не эпатажный блогер, а совсем другой человек. Первая встреча с будущей келин была волнительной.

"Я вижу, что Айжан смотрит на Нурбека влюбленными глазами. Она хлопает глазками, я понимаю, что человеку страшно. Мы боимся, она боится. Потом смотрю, уже папа наш разговаривает с Айжан, вопросы задает. После мы все прослезились.

Потом уже говорит мне: "Жанна, неси платок. Все, она наша келин". Как только одели платок, я сразу все отпустила. И папа сказал: "Если кто-то отныне скажет что-то плохое о тебе, то я перестану общаться с этим человеком, нам с ним не по пути, потому что ты теперь наша келин, ты наша дочь, мы приняли тебя в семью и никакие разговоры о тебе недопустимы".

Я благодарна супругу, что он поддержал нашего сына", - поделилась женщина.

Свадьбу решили провести в узком кругу с родственниками и близкими друзьями, чтобы "было тепло, уютно и комфортно". Родители были рады, что дети по-настоящему полюбили друг друга.

"Самое главное, когда муж и жена друг друга любят, и не просто любят, а уважают друг друга", - отметила она.

Она также рассказала, что Айжан полюбили все члены семьи.

"Та Айжан, которая в Инстаграме - это совсем другая Айжан. Как я вижу тебя: ты очень добрая девочка, очень умная, в тебе нет фальши, ты прямой человек. Ты искренняя.

То, что ты сестренок Нурбека полюбила, это для меня очень важно, очень ценно. Это же семья. И девочки сильно тебя любят, очень тебя уважают, гордятся тобой и Нурбеком", - поведала свекровь Айжан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2234763-v-ney-net-falshi-svekrov-ayzhan-bayzakovoy-rasskazala-o-svoey-kelin/