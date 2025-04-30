Баян Алаузова показала милое видео с мужем и младшей дочерью

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова показала пользователям Instagram теплое домашнее видео с мужем Турсеном Алагузовым и младшей дочерью, передает NUR.KZ.

На кадрах видно, как любящий отец, известный бизнесмен Турсен Алагузов, укладывает маленькую дочь спать. Он поет малышке колыбельную "Спят усталые игрушки" из детской передачи "Спокойной ночи, малыши".

Песня композитора Аркадия Островского на стихи поэтессы Зои Петровой, как видно, пришлась по душе малышке, она тихо сидит на руках у отца и слушает колыбельную в его исполнении.

В комнате, где снято видео, можно заметить манеж с игрушками, одинаковые горшки, две прогулочные коляски для маленьких принцесс - Алисы и Алмы. Счастливая семейная идиллия навевает умиротворение.

Недавно Баян Алагузова поделилась фото из Стамбула, где отдохнула вместе с семьей.