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"Жизнь прекрасна": Баян Алагузова поделилась фото из Стамбула

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Баян Алагузова
Баян Алагузова. Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алаузова, отдыхающая с семьей в Стамбуле, поделилась новой фотографией, снятой во время завтрака на Босфоре, передает NUR.KZ.

"Что может быть лучше завтрака на Босфоре?! Жизнь прекрасна", - отметила Баян Алагузова.

На фото продюсер попозировала на фоне Босфора. Не скрывая своей счастливой улыбки, она наслаждалась красивым видом и компанией родных людей за завтраком.

"Так красиво", "Вы правы, жизнь прекрасна", "Для человека, красивого душой, все кажется красивым", "Счастливая женщина" "Баян - одна из женщин, которая поняла суть жизни. Наслаждаться жизнью здесь и сейчас, выбирать всегда себя! Выбирать любовь, свободу и красоту во всем", "Жизнь прекрасна для того, кто умеет жить", - написали ей в Сети.

Мы также писали, что улетевшая в Стамбул Баян Алагузова показала новое фото с подросшими дочерьми.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2236776-zhizn-prekrasna-bayan-alaguzova-podelilas-foto-iz-stambula/