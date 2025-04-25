"Счастье до небес": ставшая бабушкой во второй раз Валерия поделилась эмоциями в соцсети

57-летняя народная артистка России, певица Валерия, ставшая бабушкой во второй раз, написала эмоциональный пост в соцсети, назвав невестку "героем", передает NUR.KZ.

"Какое же сегодня настроение! В этот мир пришел еще один человек, наш внук Мирончик. У нас счастье до небес. Лианочка, ты герой. Арсений — отец мечты. Спасибо вам за это чудо", - отметила в своем блоге в Instagram Валерия, которая накануне стала бабушкой во второй раз.

Теперь у певицы внук Мирон и внучка Селин. Фанаты и коллеги Валерии поздравили их семью с большим и радостным событием.

"Поздравляю самую красивую и молодую бабушку", "Наши поздравления", "Поздравляю, с новым смыслом в жизни! Теперь в вашей семье есть еще один носитель силы, доброты и любви — Мирон", "Поздравляю Вас, дорогая Валерия! Лиана действительно героиня! Пусть у всей вашей семьи все будет хорошо! Здоровья малышу", - отметили в Сети.