57-летняя Валерия стала бабушкой во второй раз

57-летняя эстрадная певица, народная артистка России Валерия стала бабушкой во второй раз. Об этом в соцсети сообщила ее невестка - Лиана Шульгина, передает NUR.KZ.

Лиана опубликовала видео в Instagram, в котором сообщила, что вместе с супругом, сыном Валерии, едет в роддом.

"До скорой встречи, малыш, обо всем буду рассказывать", - пообещала она.

"Мысленно с вами, мои любимые! Пусть роды будут легкими!" - пожелала Лиане звездная свекровь.

Позже в своем Telegram-канале невестка Валерии поделилась радостной вестью - она выложила смайлик в виде малыша.

"Плачу от счастья", "Поздравляю от души", "Ура! Много счастья!" - написали ей под постом.

У Лианы и Арсения Шульгиных родился мальчик, новорожденного назвали Мироном. У пары также подрастает дочь Селин - первая внучка Валерии.