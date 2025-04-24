57-летняя Валерия стала бабушкой во второй раз
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57-летняя эстрадная певица, народная артистка России Валерия стала бабушкой во второй раз. Об этом в соцсети сообщила ее невестка - Лиана Шульгина, передает NUR.KZ.
Лиана опубликовала видео в Instagram, в котором сообщила, что вместе с супругом, сыном Валерии, едет в роддом.
"До скорой встречи, малыш, обо всем буду рассказывать", - пообещала она.
"Мысленно с вами, мои любимые! Пусть роды будут легкими!" - пожелала Лиане звездная свекровь.
Позже в своем Telegram-канале невестка Валерии поделилась радостной вестью - она выложила смайлик в виде малыша.
"Плачу от счастья", "Поздравляю от души", "Ура! Много счастья!" - написали ей под постом.
У Лианы и Арсения Шульгиных родился мальчик, новорожденного назвали Мироном. У пары также подрастает дочь Селин - первая внучка Валерии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2238876-57-letnyaya-valeriya-stala-babushkoy-vo-vtoroy-raz/