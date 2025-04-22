"Мужчин ничему учить не надо": Ерке Есмахан ответила на вопрос, как получать подарки от мужа
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Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан рассказала своим подписчицам в Instagram, как следует вести себя, чтобы муж оказывал внимание и дарил подарки, передает NUR.KZ.
Одна из подписчиц спросила певицу, как ей научить мужа дарить подарки, ведь RaiM часто радует супругу цветами и презентами. Ерке уверена, что тот, кто любит, захочет сам сделать приятное любимой.
"Девочки, если честно, мужчин ничему учить не надо. Они и так все прекрасно знают, как нужно поступать.
И все это вранье, когда он говорит, что у него не получается, что не может дарить цветы, мол, он не такой, у него нет денег. Поэтому вы ничему его не сможете научить.
Лучше направьте фокус внимания на себя, сами растите. Тот, кто вас любит, подстроится под ваш темп", - заключила она.
Ранее Ерке Есмахан объяснила, что считает настоящей ценностью в своей жизни.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2238030-muzhchin-nichemu-uchit-ne-nado-erke-esmahan-otvetila-na-vopros-kak-poluchat-podarki-ot-muzha/