"Отдых должен стать частью жизни": Асель Садвакасова рассказала, к какому выводу пришла

Казахстанская актриса, продюсер и певица Асель Садвакасова рассказала, как работала на износ, что привело к внутреннему истощению и напряжению, передает NUR.KZ.

Асель поделилась своей историей в сторис.

"Я помню, как раньше работала на износ, могла месяцами не останавливаться - на силе воли, кофе, суете. А потому улетала на отдых, надеясь, что за 7 дней все восстановится, но этого хватало ровно на 7 дней", - призналась актриса.

Напряженный график привел к выгоранию.

"Месяцы напряженного внутреннего истощения никуда не девались. Даже если тело отдыхало, внутри все равно была тревога, усталость и пустота. Мозг не успевал расслабиться", - рассказала она.

Асель пришла к важному выводу, что помогло ей решить проблему.

"Я поняла, что отдых - это не то, что "где-то там". Он должен быть частью жизни, и лучше всего, когда отдых становится частью повседневности, а не чем-то "раз в году", - заявила она.

Напомним, этой весной Асель Садвакасова переехала из США в Индонезию и показала свой роскошный дом на Бали.

Сторис Асель Садвакасовой. Скриншот: instagram.com/asselsadvakassova