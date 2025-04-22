"Ищу невидимую искру в природе, красоте, людях": Асель Сагатова поразмышляла о вдохновении

Отечественная актриса Асель Сагатова, звезда "Рэкетира" и "Бишарашек", рассказала, как важно находить вдохновение в обыденных вещах, чтобы жить полной жизнью, передает NUR.KZ.

Асель Сагатова призналась, что раньше вопрос о том, что ее вдохновляет, ставил ее в тупик.

"Я не совсем понимала, о чем речь. Ну как это, что вдохновляет? Когда у тебя столько дел, столько планов, когда все по-настоящему интересно — разве нужно еще и вдохновение? Просто встаешь и бежишь навстречу жизни", - поделилась она.

Сейчас актриса поняла, что вдохновение необходимо искать во всем.

"Потому что без вдохновения легко соскользнуть в "просто выполнять", а не жить. И я все чаще ищу эту невидимую искру: в природе, в красоте, в людях. В их поступках, в их словах. В проявлениях любви — к другим, ко мне, к миру.

Иногда вдохновение приходит из разговора. Иногда — из тишины. Главное — быть к нему внимательной", - рассказала она, поделившись видео, на котором запечатлелась в разных нарядах.

Недавно Асель Сагатова делилась результатом спонтанной фотосъемки.