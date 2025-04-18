"Главное - не растеряться": Асель Сагатова поделилась результатом спонтанной фотосъемки

Казахстанская актриса Асель Сагатова порадовала фанатов новым фото, которые выложила в Instagram. Звезда "Рэкетира" призналась, что у нее "самая красивая работа", передает NUR.KZ.

В карусели Асель предложила фанатам посмотреть несколько новых кадров. Она поблагодарила автора фото за профессиональную работу, отметив, что это была спонтанная съемка.

"У меня самая красивая работа. И, несмотря на все закадровые трудности, результат всегда радует глаз, ну мой точно. Главное - не растеряться, когда на тебя навели внезапно камеру", - отметила она.

"Красавица и суперактриса Асель Сагатова", "Какая ты красивая", "Шикарно", "Будьте всегда счастливы", "Как Моника Беллуччи", "Всегда на высоте", "Вы не перестаете нас удивлять своими образами и красотой", - высказались под фото фанаты и звездные коллеги.

Напомним, танцующие Асель Сагатова и Динара Султан подняли настроение фанатам.