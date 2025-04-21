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"Я роскошно живу": Ерке Есмахан объяснила, что считает настоящей ценностью в своей жизни

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Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Отечественная певица Ерке Есмахан, ожидающая пополнения в семье, ответила на вопросы в Instagram. На заявление, что она роскошно живет, Ерке объяснила, что считает настоящей ценностью, передает NUR.KZ.

Ерке провела традиционную рубрику "Вопрос-ответ". Она рассказала, что не будет проводить гендер-пати, а также собирается сидеть дома после родов 40 дней.

Кто-то из подписчиков заявил, что Ерке "роскошно живет". Певица ответила на это заявление.

"Все, что связано с деньгами, я не считаю роскошью. Все это наша повседневная жизнь. Слава Аллаху. Для этого мы работали и все еще работаем вместе с мужем. Нет осуждения к тем, кто стремится хорошо жить.

Но, в моем понимании, роскошь - это спокойствие в сердце, вера, семья, дети, здоровье твоих родных. Это когда психика здорова и тело не болит.

У меня есть помощники, поэтому я могу спать, когда захочу, просыпаться, когда захочу, целовать и обнимать своих детей и мужа, когда захочу.

Вы, наверное, поняли, что я хочу сказать. Вот тут я могу сказать, что роскошно живу. Слава Богу", - отметила Ерке.

Ранее Ерке Есмахан показала подарок от RaiM ко Дню Козы-Корпеш и Баян-Сулу.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2237628-ya-roskoshno-zhivu-erke-esmahan-obyasnila-chto-schitaet-nastoyashchey-cennostyu-v-svoey-zhizni/