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Душевный вечер вместо пышного тоя: Беркут отметил 88-летие отца (видео)

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Беркут с родителями
Беркут с родителями. Фото: instagram.com/berkut_aibekjan

Казахстанский певец Айбек Жансеитов, известный на сцене как Беркут, показал, как порадовал своего отца и устроил ему праздник в честь 88-летия в теплом кругу родных, передает NUR.KZ.

Видео Беркут разместил теплое видео с семейного торжества в cвоем Instagram.

"Мы отметили 88-летие папы. Позвали домой родню, друзей отца и мамы. Вот это и есть наше богатство. Папа и мама очень обрадовались, настроение у них поднялось. Вместе они сидели и смеялись, вспоминая прошлое. Вот такая она, старость. Живите до ста", - отметил Беркут.

Подписчики пожелали его отцу здоровья и долголетия, оставив много добрых комментариев.

Ранее певец разъяснил, что в этом году они отказались от пышного торжества в честь дня рождения отца, а вместо этого отправили родителей на отдых в Дубай, где их встретил старший брат Беркута. Именинник и его супруга прекрасно провели время в ОАЭ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2230703-dushevnyy-vecher-vmesto-pyshnogo-toya-berkut-otmetil-88-letie-otca-video/