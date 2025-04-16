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Улетевшая в Стамбул Баян Алагузова показала новое фото с подросшими дочерьми

Опубликовано:

Баян Алагузова
Баян Алагузова. Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алаузова, улетевшая с семьей в Стамбул, показала свежую фотографию со своими младшими дочерьми - Алмой и Алисой, передает NUR.KZ.

Новое фото с малышками, снятое в Стамбуле, Баян Алагузова разместила в своем Instagram-аккаунте.

На снимке продюсер держит на руках двух дочерей, не скрывая своей счастливой улыбки. Алиса и Алма в стильных нарядах - девочки в светлых джинсах, кроссовках, кофточках и белых шапочках.

Лица дочерей 51-летняя Баян Максаткызы все еще не показывает широкой публике, прикрывая смайликами. Отметим, что в Стамбул Алагузова улетела с детьми, мужем и мамой.

"Правду говорят, что чужие дети быстро растут", "Какие сладкие милашки. Растите здоровыми и счастливыми", "Да, Баян, вы, конечно, молодец", "Как близняшки", - написали в Сети.

В День влюбленных Баян Алагузова поделилась романтическим фото с мужем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2236332-uletevshaya-v-stambul-bayan-alaguzova-pokazala-novoe-foto-s-podrosshimi-dochermi/