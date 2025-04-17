"Позволяете раскрасить жизнь разными красками": Пугачева поблагодарила фанатов и хейтеров

Певица Алла Пугачева, отметившая на днях 76-летие, поблагодарила фанатов и хейтров в соцсети. Она отметила, что с ними ее жизнь становится ярче и играет разными красками, передает NUR.KZ.

15 апреля Примадонна отметила 76-летие. В этот день ее супруг, юморист Максим Галкин, выложил фото, снятые на яхте. Чуть позже он поделился фотографиями с торжества в честь дня рождения жены - он показал ее и подросших детей.

Алла Пугачева решила записать видеообращение к своим фанатам и недругам в соцсети.

"Всем, кто приехал из разных стран ко мне, всем, помогал мне организовать этот день рождения, спасибо вам. Это было замечательно, круто.

Спасибо греческим артистам, музыкантам, которые сделали этот праздник просто незабываемым. Спасибо за смс, за поздравления", - отметила она.

Артистка добавила, что с годами поздравлений стало еще больше.

"Спасибо всем поклонникам моим и врагам. Вы мне позволяете жизнь раскрасить разными красками. А я, конечно, внутри художник. И эта картина меняется постоянно, и мне очень интересно, как жизнь ее дальше нарисует", - заключила она.

"А дальше - только ярче", "Вы супер, мы обожаем вас", "Алла Борисовна, просто живите! С днем рождения, наша любимая!", "Картина вашей жизни - это шедевр", - гласят комментарии в соцсети.