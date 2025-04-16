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Галкин опубликовал семейные фотографии с торжества в честь 76-летия Пугачевой

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Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Юморист Максим Галкин опубликовал в Instagram фотографии с семейного мероприятия - накануне его супруге, певице Алле Пугачевой, исполнилось 76 лет, передает NUR.KZ.

"Свежие фотки по просьбе подписчиков", - написал Максим.

На них можно увидеть Аллу Борисовну с подросшей дочерью Лизой, мать и дочь нарядные и красивые стоят у праздничного стола, который накрыли у бассейна, и улыбаются, глядя в камеру. На втором фото в карусели запечатлены Максим и Гарри.

Пользователи соцсети поздравили именинницу с днем рождения.

"Ура! Какие классные все! Аллочка и Лизочка суперкрасавицы. Гарик огонь. Спасибо, Максим! Любим вас!", "Спасибо за чудесные фото! Вы прекрасны", "Красивые такие", "Какая красивая семья, лучезарные и счастливые. Дай Бог здоровья вам, Алла Борисовна. С днем рождения", - написали пользователи соцсети.

Мы также писали, что Галкин поздравил супругу с днем рождения и выложил фото с яхты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2236233-galkin-opublikoval-semeynye-fotografii-s-torzhestva-v-chest-76-letiya-pugachevoy/