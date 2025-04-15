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Галкин поздравил Пугачеву с 76-летием и показал фото, снятые на яхте

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Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Певице Алле Пугачевой сегодня, 15 апреля, исполнилось 76 лет. Примадонну с днем рождения поздравил ее супруг, юморист Маким Галкин, признавшись ей в любви в соцсети, передает NUR.KZ.

Максим выложил фото с именинницей в своем блоге в Instagram. На них Алла Пугачева и ее супруг запечатлелись на яхте. Супруги стоят, прислонившись друг к другу и улыбаются.

"С днем рождения, любимая", - гласит лаконичный комментарий от Максима к фото.

"Ты лучший! Люблю!" - отреагировала именинница.

"Нам повезло жить в эпоху Пугачевой! С днем рождения", "Талантлива во всем без сомнения. Спасибо за творчество, за искренность", "Максим, берегите ее", "Макс, Алла, вы красавчики", "Вы прекрасная пара. Счастья вам и многих десятилетий активной жизни", "С днем рождения нашу непревзойденную женщину, которая поет", - пишут в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2235887-galkin-pozdravil-pugachevu-s-76-letiem-i-pokazal-foto-snyatye-na-yahte/