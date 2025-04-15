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Баян Алагузова поделилась романтическим фото с мужем в День влюбленных

Опубликовано:

Баян и Турсен Алагузовы
Баян и Турсен Алагузовы. Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алаузова, улетевшая с семьей в Стамбул, разместила романтическое фото с мужем, бизнесменом Турсеном Алагузовым, передает NUR.KZ.

Фото появилось в Instagram Баян Алагузовой. Кадры были сняты во время их с мужем прогулки по Стамбулу. На снимках супруги весело разговаривают и держатся за руки.

"Баян-Сулу и Козы-Корпеш", - написала она.

Отметим, что 15 апреля в Казахстане празднуют День влюбленных, посвященный героям эпоса "Козы-Корпеш и Баян-Сулу".

Подписчики продюсера отреагировали на публикацию.

"Влюбленные, пусть ваша любовь будет вечной", "Это фото из серии: "Быть счастливым никогда не поздно", "Шикарные", "Пусть у вас будет много счастливых дней", "Вечной любви", - гласят комментарии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2235959-bayan-alaguzova-podelilas-romanticheskim-foto-s-muzhem-v-den-vlyublennyh/