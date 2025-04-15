Баян Алагузова поделилась романтическим фото с мужем в День влюбленных

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алаузова, улетевшая с семьей в Стамбул, разместила романтическое фото с мужем, бизнесменом Турсеном Алагузовым, передает NUR.KZ.

Фото появилось в Instagram Баян Алагузовой. Кадры были сняты во время их с мужем прогулки по Стамбулу. На снимках супруги весело разговаривают и держатся за руки.

"Баян-Сулу и Козы-Корпеш", - написала она.

Отметим, что 15 апреля в Казахстане празднуют День влюбленных, посвященный героям эпоса "Козы-Корпеш и Баян-Сулу".

Подписчики продюсера отреагировали на публикацию.

"Влюбленные, пусть ваша любовь будет вечной", "Это фото из серии: "Быть счастливым никогда не поздно", "Шикарные", "Пусть у вас будет много счастливых дней", "Вечной любви", - гласят комментарии.