Баян Алагузова поделилась романтическим фото с мужем в День влюбленных
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Казахстанский продюсер и актриса Баян Алаузова, улетевшая с семьей в Стамбул, разместила романтическое фото с мужем, бизнесменом Турсеном Алагузовым, передает NUR.KZ.
Фото появилось в Instagram Баян Алагузовой. Кадры были сняты во время их с мужем прогулки по Стамбулу. На снимках супруги весело разговаривают и держатся за руки.
"Баян-Сулу и Козы-Корпеш", - написала она.
Отметим, что 15 апреля в Казахстане празднуют День влюбленных, посвященный героям эпоса "Козы-Корпеш и Баян-Сулу".
Подписчики продюсера отреагировали на публикацию.
"Влюбленные, пусть ваша любовь будет вечной", "Это фото из серии: "Быть счастливым никогда не поздно", "Шикарные", "Пусть у вас будет много счастливых дней", "Вечной любви", - гласят комментарии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2235959-bayan-alaguzova-podelilas-romanticheskim-foto-s-muzhem-v-den-vlyublennyh/