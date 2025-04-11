Баян Алагузова с мужем и младшими дочерьми улетела в Стамбул

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова показала трогательные кадры с мужем и младшими дочерьми, снятые на борту самолета по пути в Стамбул, передает NUR.KZ.

На первом фото, которое Баян Алагузова разместила в сторис своего Instagram, ее супруг, бизнесмен Турсен Алагузов, сидит в кресле самолета и держит на руках двух дочерей - Алму и Алису.

Лица девочек закрыты смайликами в виде яблока и клубники. Счастливый отец широко улыбается, глядя в камеру, а рядом сидит мама девочек - Баян Максаткызы. Снимок наполнен теплотой и любовью.

Сторис Баян Алагузовой. Скриншот: instagram.com/bayanmaxatkyzy

На следующем фото малышки стоят и смотрят в иллюминатор, а заботливый папа следит, чтобы они не упали.

К слову, семья Алагузовых направилась в Стамбул. Об этом продюсер сообщила фанатам, показав на видео пилотов. Капитаном их воздушного судна была женщина.

"Полет прошел прекрасно", - отметила продюсер.

Напомним, Баян Алагузова высказалась о предстоящем концерте Дженнифер Лопес в Астане.

Сторис Баян Алагузовой. Скриншот: instagram.com/bayanmaxatkyzy