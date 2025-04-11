Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Баян Алагузова с мужем и младшими дочерьми улетела в Стамбул

Опубликовано:

Баян Алагузова
Баян Алагузова. Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова показала трогательные кадры с мужем и младшими дочерьми, снятые на борту самолета по пути в Стамбул, передает NUR.KZ.

На первом фото, которое Баян Алагузова разместила в сторис своего Instagram, ее супруг, бизнесмен Турсен Алагузов, сидит в кресле самолета и держит на руках двух дочерей - Алму и Алису.

Лица девочек закрыты смайликами в виде яблока и клубники. Счастливый отец широко улыбается, глядя в камеру, а рядом сидит мама девочек - Баян Максаткызы. Снимок наполнен теплотой и любовью.

Сторис Баян Алагузовой
Сторис Баян Алагузовой. Скриншот: instagram.com/bayanmaxatkyzy

На следующем фото малышки стоят и смотрят в иллюминатор, а заботливый папа следит, чтобы они не упали.

К слову, семья Алагузовых направилась в Стамбул. Об этом продюсер сообщила фанатам, показав на видео пилотов. Капитаном их воздушного судна была женщина.

"Полет прошел прекрасно", - отметила продюсер.

Напомним, Баян Алагузова высказалась о предстоящем концерте Дженнифер Лопес в Астане.

Сторис Баян Алагузовой
Сторис Баян Алагузовой. Скриншот: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2234931-bayan-alaguzova-s-muzhem-i-mladshimi-dochermi-uletela-v-stambul/