Баян Алагузова с мужем и младшими дочерьми улетела в Стамбул
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Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова показала трогательные кадры с мужем и младшими дочерьми, снятые на борту самолета по пути в Стамбул, передает NUR.KZ.
На первом фото, которое Баян Алагузова разместила в сторис своего Instagram, ее супруг, бизнесмен Турсен Алагузов, сидит в кресле самолета и держит на руках двух дочерей - Алму и Алису.
Лица девочек закрыты смайликами в виде яблока и клубники. Счастливый отец широко улыбается, глядя в камеру, а рядом сидит мама девочек - Баян Максаткызы. Снимок наполнен теплотой и любовью.
На следующем фото малышки стоят и смотрят в иллюминатор, а заботливый папа следит, чтобы они не упали.
К слову, семья Алагузовых направилась в Стамбул. Об этом продюсер сообщила фанатам, показав на видео пилотов. Капитаном их воздушного судна была женщина.
"Полет прошел прекрасно", - отметила продюсер.
Напомним, Баян Алагузова высказалась о предстоящем концерте Дженнифер Лопес в Астане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2234931-bayan-alaguzova-s-muzhem-i-mladshimi-dochermi-uletela-v-stambul/