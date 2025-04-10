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"Теперь она его ангел-хранитель": родившая первенца Анна Заворотнюк вспомнила о маме

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Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк, впервые ставшая мамой, рассказала о своих ощущениях. Она также отметила, что ее сын появился на свет накануне дня рождения ее мамы, актрисы Анастасии Заворотнюк, передает NUR.KZ.

Анна поведала, что с появлением сына ее жизнь изменилась.

"Я мама уже 8 дней и это невероятно. Из ощущений: наступила какая-то абсолютно новая эра меня, осознание и четкое, сильное ощущение своего женского начала, любовь к мужу, которая теперь какая-то более зрелая и, конечно же, всепоглощающая любовь к сыну, от которой разрывается сердце", - призналась молодая мама.

Сын Анны появился на свет 2 апреля, а 3 апреля - день рождения ее звездной мамы, Анастасии Заворотнюк.

"Сделала мамочке подарок на день рождения, ее день - 3 апреля, Царствие небесное, теперь она его ангел-хранитель", - отметила Анна.

Напомним, впервые ставшая мамой Анна Заворотнюк показала видео с сыном.

Сторис Анны Заворотнюк
Сторис Анны Заворотнюк. Скрин: instagram.com/anna_zavorotnyuk

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2234793-teper-ona-ego-angel-hranitel-rodivshaya-pervenca-anna-zavorotnyuk-vspomnila-o-mame/