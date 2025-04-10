"Скоро появится малыш": 48-летняя Айгуль Иманбаева ответила на вопрос о беременности

Казахстанская певица и актриса Айгуль Иманбаева ответила на вопросы своих подписчиков в соцсети. Их интересовало, насколько муж моложе нее и планируют ли они малыша, передает NUR.KZ.

Айгуль Иманбаева решила провести рубрику "вопрос-ответ". Подписчики поинтересовались, какая разница в возрасте у них с мужем.

"Да, друзья, мой муж меня младше, причем намного. Он совсем еще молодой. Я родилась в марте, а он в сентябре - младше на 6 месяцев", - отшутилась она.

"Говорят, что вы беременны. Если это так, то поздравляю", - отмечено в комментарии от подписчицы.

"Да, скоро на свет появится малыш. Я сообщу. Времени осталось мало, уже совсем скоро", - заинтриговала Айгуль своим ответом.

Она также рассказала, что уже стала бабушкой.

"Не знаю правда, какая я бабушка - хорошая или плохая. У меня есть внук, есть келин, мой сын женат", - отметила она.

Напомним, обучившаяся в Лондоне по программе "Болашак" Айгуль Иманбаева дала три совета в соцсети.