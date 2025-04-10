Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Скоро появится малыш": 48-летняя Айгуль Иманбаева ответила на вопрос о беременности

Опубликовано:

Айгуль Иманбаева
Айгуль Иманбаева. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

Казахстанская певица и актриса Айгуль Иманбаева ответила на вопросы своих подписчиков в соцсети. Их интересовало, насколько муж моложе нее и планируют ли они малыша, передает NUR.KZ.

Айгуль Иманбаева решила провести рубрику "вопрос-ответ". Подписчики поинтересовались, какая разница в возрасте у них с мужем.

"Да, друзья, мой муж меня младше, причем намного. Он совсем еще молодой. Я родилась в марте, а он в сентябре - младше на 6 месяцев", - отшутилась она.

"Говорят, что вы беременны. Если это так, то поздравляю", - отмечено в комментарии от подписчицы.

"Да, скоро на свет появится малыш. Я сообщу. Времени осталось мало, уже совсем скоро", - заинтриговала Айгуль своим ответом.

Она также рассказала, что уже стала бабушкой.

"Не знаю правда, какая я бабушка - хорошая или плохая. У меня есть внук, есть келин, мой сын женат", - отметила она.

Напомним, обучившаяся в Лондоне по программе "Болашак" Айгуль Иманбаева дала три совета в соцсети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2234603-skoro-poyavitsya-malysh-48-letnyaya-aygul-imanbaeva-otvetila-na-vopros-o-beremennosti/