Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Это и есть счастье": беременная Ерке Есмахан показала теплые фото с мужем и двумя сыновьями

Опубликовано:

RaiM и Ерке Есмахан
RaiM и Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/raimusican

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан, улетевшая с мужем и детьми в Дубай, поделилась теплыми семейными фото в Instagram и поздравила с праздником Ораза айт, передает NUR.KZ.

Ожидающая третьего малыша Ерке разместила ряд семейных фото в своем блоге. На них она запечатлелась с мужем - певцом RaiM, а также двумя сыновьями.

"С праздником Ораза айт. Желаю вам спокойствия в сердцах, благополучия вашим семьям, пусть ваша жизнь будет полна милосердия.

Пусть в этом священный месяц все ваши желания сбудутся. Пусть в вашей жизни будет много прекрасного, за что вы будете благодарны Всевышнему.

Пусть каждый казахстанец будет счастлив и богат. Желаю нам всем в добром здравии встретить также следующий праздник айт. Мы вас любим", - отметила она.

"Пусть у вас будет большая семья. Вы цветете как роза в объятиях Райыма", "Желаем вам следующий Ораза айт встретить с еще одним членом семьи", "От вашей семьи исходит такое тепло и благополучие", "Это и есть счастье", - написали в Сети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2231900-eto-i-est-schaste-beremennaya-erke-esmahan-pokazala-teplye-foto-s-muzhem-i-dvumya-synovyami/