"Это и есть счастье": беременная Ерке Есмахан показала теплые фото с мужем и двумя сыновьями

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан, улетевшая с мужем и детьми в Дубай, поделилась теплыми семейными фото в Instagram и поздравила с праздником Ораза айт, передает NUR.KZ.

Ожидающая третьего малыша Ерке разместила ряд семейных фото в своем блоге. На них она запечатлелась с мужем - певцом RaiM, а также двумя сыновьями.

"С праздником Ораза айт. Желаю вам спокойствия в сердцах, благополучия вашим семьям, пусть ваша жизнь будет полна милосердия.

Пусть в этом священный месяц все ваши желания сбудутся. Пусть в вашей жизни будет много прекрасного, за что вы будете благодарны Всевышнему.

Пусть каждый казахстанец будет счастлив и богат. Желаю нам всем в добром здравии встретить также следующий праздник айт. Мы вас любим", - отметила она.

"Пусть у вас будет большая семья. Вы цветете как роза в объятиях Райыма", "Желаем вам следующий Ораза айт встретить с еще одним членом семьи", "От вашей семьи исходит такое тепло и благополучие", "Это и есть счастье", - написали в Сети.