Майя Бекбаева показала, какой была в детстве (фото)

Отечественная телеведущая, журналист и продюсер Майя Бекбаева окунулась в ностальгию и показала подписчикам своего Instagram, как выглядела в детстве, передает NUR.KZ.

Майя Бекбаева удивилась тому, как быстро растут дети. Она выложила в сторис фото своего сына Жангира, когда ему было 5 лет. К слову, сын Бекбаевой сейчас уже почти юноша.

"Маугли", - отметила она, показав мальчика в образе главного героя известной сказки Киплинга.

Сторис Майи Бекбаевой. Скрин: instagram.com/mayabekbayeva

Следом Майя разместила свое редкое архивное фото.

"А это я в этом возрасте", - прокомментировала телеведущая.

На фото пятилетняя Майя в красивом платьице с огромными красными бантами и забавной челочкой сидит и улыбается, глядя в камеру. В руках она держит куклу Буратино.

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