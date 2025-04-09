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Майя Бекбаева показала, какой была в детстве (фото)

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Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Отечественная телеведущая, журналист и продюсер Майя Бекбаева окунулась в ностальгию и показала подписчикам своего Instagram, как выглядела в детстве, передает NUR.KZ.

Майя Бекбаева удивилась тому, как быстро растут дети. Она выложила в сторис фото своего сына Жангира, когда ему было 5 лет. К слову, сын Бекбаевой сейчас уже почти юноша.

"Маугли", - отметила она, показав мальчика в образе главного героя известной сказки Киплинга.

Сторис Майи Бекбаевой
Сторис Майи Бекбаевой. Скрин: instagram.com/mayabekbayeva

Следом Майя разместила свое редкое архивное фото.

"А это я в этом возрасте", - прокомментировала телеведущая.

На фото пятилетняя Майя в красивом платьице с огромными красными бантами и забавной челочкой сидит и улыбается, глядя в камеру. В руках она держит куклу Буратино.

Мы также писали, что Майя Бекбаева ответила на вопрос о ее недостатках.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2234247-mayya-bekbaeva-pokazala-kakoy-byla-v-detstve-foto/