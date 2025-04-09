Майя Бекбаева показала, какой была в детстве (фото)
Опубликовано:
Отечественная телеведущая, журналист и продюсер Майя Бекбаева окунулась в ностальгию и показала подписчикам своего Instagram, как выглядела в детстве, передает NUR.KZ.
Майя Бекбаева удивилась тому, как быстро растут дети. Она выложила в сторис фото своего сына Жангира, когда ему было 5 лет. К слову, сын Бекбаевой сейчас уже почти юноша.
"Маугли", - отметила она, показав мальчика в образе главного героя известной сказки Киплинга.
Следом Майя разместила свое редкое архивное фото.
"А это я в этом возрасте", - прокомментировала телеведущая.
На фото пятилетняя Майя в красивом платьице с огромными красными бантами и забавной челочкой сидит и улыбается, глядя в камеру. В руках она держит куклу Буратино.
Мы также писали, что Майя Бекбаева ответила на вопрос о ее недостатках.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2234247-mayya-bekbaeva-pokazala-kakoy-byla-v-detstve-foto/