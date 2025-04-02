"Спросите моих хейтеров": Майя Бекбаева о своих недостатках
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Отечественная телеведущая Майя Бекбаева ответила на вопросы подписчиков в Instagram-аккаунте о том, где берет вдохновение и какие у нее недостатки, передает NUR.KZ.
Телеведущая старается быть откровенна с подписчиками и часто устраивает рубрику "вопрос-ответ". Вот и в этот раз она охотно пообщалась с пользователями соцсети.
У Майи Бекбаевой спросили, что ее вдохновляет в жизни и заставляет творить, созидать, создавать. Она заявила, что умеет радоваться жизни и ценить ее.
"Меня вдохновляет сама жизнь. Солнце, небо. Вдох-выдох. Что еще нужно? Все уже есть. Осознать и оценить - это главное", - призналась теледива.
У Бекбаевой также спросили о ее недостатках.
"Об этом спросите моих хейтеров, они лучше знают", - отшутилась Майя.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2232413-sprosite-moih-heyterov-mayya-bekbaeva-o-svoih-nedostatkah/