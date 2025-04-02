"Спросите моих хейтеров": Майя Бекбаева о своих недостатках

Отечественная телеведущая Майя Бекбаева ответила на вопросы подписчиков в Instagram-аккаунте о том, где берет вдохновение и какие у нее недостатки, передает NUR.KZ.

Телеведущая старается быть откровенна с подписчиками и часто устраивает рубрику "вопрос-ответ". Вот и в этот раз она охотно пообщалась с пользователями соцсети.

У Майи Бекбаевой спросили, что ее вдохновляет в жизни и заставляет творить, созидать, создавать. Она заявила, что умеет радоваться жизни и ценить ее.

"Меня вдохновляет сама жизнь. Солнце, небо. Вдох-выдох. Что еще нужно? Все уже есть. Осознать и оценить - это главное", - призналась теледива.

У Бекбаевой также спросили о ее недостатках.

"Об этом спросите моих хейтеров, они лучше знают", - отшутилась Майя.

Сторис Майи Бекбаевой. Скрин: instagram.com/mayabekbayeva