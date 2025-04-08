"Живу свою лучшую жизнь": беременная Ида Галич призналась, что счастлива
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Российская телеведущая, блогер и певица Ида Галич, ожидающая малыша, призналась, что очень счастлива. Новый пост она написала в Instagram и показала фото с пляжа, передает NUR.KZ.
Ида Галич показала фото с округлившимся животом, снятые на пляже.
"Я безумно счастлива, что у меня есть возможность проживать этот важный период своей жизни так ярко.
Я занимаюсь любимым делом, путешествую, исполняю свои мечты, строю огромное количество планов, разрабатываю новые концепции, развиваю свои бизнес - проекты, а еще я любима и люблю.
В общем, живу свою лучшую жизнь. Делаю это без надрыва и хайпа. Стараясь жить по совести", - рассказала она.
"Я так за вас рада, это истинное женское счастье", "Ты такое вдохновение, Ида", "Любовь", "Настоящая", - отметили ее подписчики.
Напомним, в конце января Ида Галич показала фото с округлившимся животом и сообщила о второй беременности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2234129-zhivu-svoyu-luchshuyu-zhizn-beremennaya-ida-galich-priznalas-chto-schastliva/