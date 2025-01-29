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Ида Галич показала фото с округлившимся животом и сообщила о второй беременности

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Ида Галич
Ида Галич. Фото: instagram.com/galichida

Российская телеведущая, блогер и певица Ида Галич объявила о второй беременности. 34-летняя теледива сообщила об этом в соцсети, заявив, что очень счастлива, передает NUR.KZ.

Ида рассказала, что они с Олегом Ледвичем, ее избранником, планировали беременность. Она показала фото с округлившимся животом, снятые в Париже.

"Безумно счастливая я. Точнее мы. Живу свою лучшую жизнь - влюбленная, любимая и готовая делиться этой любовью с новым человеком.

Малыш, мы ждали тебя и планировали. Обещаю, что станем для тебя достойными родителями. Ты только будь здоровым, а я постараюсь меньше нервничать и больше радоваться.

Тем более, у меня так много поводов для счастья. Мы с Олегом невероятно счастливы и благодарим каждого за теплые слова", - написала Ида.

"Таких, как Ида, должно быть больше! Прекрасная новость! Всего самого доброго!", "Какая радость", "Как приятно видеть вас счастливой", "Фантастика", "Потрясающая новость", "Ура!", "Поздравляю, ребята", - гласят комментарии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2216289-ida-galich-pokazala-foto-s-okruglivshimsya-zhivotom-i-soobshchila-o-vtoroy-beremennosti/