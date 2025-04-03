Лиза Арзамасова растрогала фанатов новыми фото с сыном

Российская актриса Лиза Арзамасова, супруга известного фигуриста Ильи Авербуха, показала трогательные фотографии с трехлетним сыном и умилила соцсети, передает NUR.KZ.

"Наши настроения за 30 секунд - от романтичного до хулиганского", - отметила Лиза.

Звезда "Папиных дочек" и ее сын запечатлелись во время прогулки по городу. В карусели Лиза предложила ряд теплых фото, которые умилили пользователей соцсети.

"Какие замечательные фотографии, Лизонька!", "Чудесные снимки! Левушка скучал по маме, отсюда столько эмоций при встрече!", "Какие вы солнечные и красивые", "Какой прикольный мальчишечка! Просто красавчик! Все собрал от мамы и папы", "За 30 секунд столько теплоты и нежности", "Маленький принц", "Какой парень! Загляденье", "Мамин ангелочек", - отреагировали подписчики.

Напомним, 17 марта звезда "Папиных дочек" отметила 30-летие.