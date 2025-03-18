"Когда успела вырасти!": звезду "Папиных дочек" с 30-летием поздравили в соцсети

Российская актриса Лиза Арзамасова, звезда "Папиных дочек", отметила 30-летие. Однако пользователи соцсети заявили, что для них она навсегда останется юной, передает NUR.KZ.

Актриса отметила 30-летие 17 марта.

"Мне сегодня 30 лет! Это увлекательно!" - написала она в день рождения, выложив фото с тележкой для шопинга, в которой лежат коробки конфет, корзины цветов и розовый плюшевый мишка.

Однако фанаты заявили, что не могут поверить, что актрисе уже 30.

"Любимая моя Лизонька, не верю! Ты для меня навсегда останешься той самой 16-летней девчонкой", "Когда успела повзрослеть?", Крошка! С днем рождения! Все только начинается", "И когда такая маленькая девочка успела вырасти? Будь счастлива, Лизонька, и обязательно здорова", - пишут ей в Сети.

Недавно Лиза Арзамасова похвасталась успехами трехлетнего сына.