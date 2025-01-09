Улетевшая в Таиланд Динара Сатжан заинтриговала фото с кольцом на безымянном пальце
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Казахстанская телеведущая Динара Сатжан разместила в Instagram видео из Таиланда, куда улетела отдыхать с семьей. Она также заинтриговала подписчиков фото с кольцом, передает NUR.KZ.
Динара Сатжан отметила, что впервые отдыхает на Пхукете. Она поделилась впечатлениями о поездке на экзотический остров с красивыми скалами и пещерами в Таиланде.
"Я такую красоту нигде не встречала", - призналась Динара.
Теледива отметила, что поездка в морские пещеры останется прекраснейшим воспоминанием на всю жизнь.
"Шикарно", "Как красиво", "Крокодилов там нет?", "Хорошего отдыха, самая лучшая", - отметили в Сети.
Однако смотреть сторис читателям ее блога было еще интереснее. Здесь Динара разместила интригующее фото с кольцом на безымянном пальце правой руки.
"Я сказала "да", - заявила Сатжан.
Никаких разъяснений после не последовало. Отметим, что однажды Динара заявила, что ее сердце несвободно и ей нравятся мужчины постарше.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2209698-uletevshaya-v-tailand-dinara-satzhan-zaintrigovala-foto-s-kolcom-na-bezymyannom-palce/