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Улетевшая в Таиланд Динара Сатжан заинтриговала фото с кольцом на безымянном пальце

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Динара Сатжан
Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан разместила в Instagram видео из Таиланда, куда улетела отдыхать с семьей. Она также заинтриговала подписчиков фото с кольцом, передает NUR.KZ.

Динара Сатжан отметила, что впервые отдыхает на Пхукете. Она поделилась впечатлениями о поездке на экзотический остров с красивыми скалами и пещерами в Таиланде.

"Я такую красоту нигде не встречала", - призналась Динара.

Теледива отметила, что поездка в морские пещеры останется прекраснейшим воспоминанием на всю жизнь.

"Шикарно", "Как красиво", "Крокодилов там нет?", "Хорошего отдыха, самая лучшая", - отметили в Сети.

Однако смотреть сторис читателям ее блога было еще интереснее. Здесь Динара разместила интригующее фото с кольцом на безымянном пальце правой руки.

"Я сказала "да", - заявила Сатжан.

Никаких разъяснений после не последовало. Отметим, что однажды Динара заявила, что ее сердце несвободно и ей нравятся мужчины постарше.

Сторис Динары Сатжан
Сторис Динары Сатжан. Скрин: instagram.com/dinarasatzhan

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2209698-uletevshaya-v-tailand-dinara-satzhan-zaintrigovala-foto-s-kolcom-na-bezymyannom-palce/

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