Улетевшая в Таиланд Динара Сатжан заинтриговала фото с кольцом на безымянном пальце

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан разместила в Instagram видео из Таиланда, куда улетела отдыхать с семьей. Она также заинтриговала подписчиков фото с кольцом, передает NUR.KZ.

Динара Сатжан отметила, что впервые отдыхает на Пхукете. Она поделилась впечатлениями о поездке на экзотический остров с красивыми скалами и пещерами в Таиланде.

"Я такую красоту нигде не встречала", - призналась Динара.

Теледива отметила, что поездка в морские пещеры останется прекраснейшим воспоминанием на всю жизнь.

"Шикарно", "Как красиво", "Крокодилов там нет?", "Хорошего отдыха, самая лучшая", - отметили в Сети.

Однако смотреть сторис читателям ее блога было еще интереснее. Здесь Динара разместила интригующее фото с кольцом на безымянном пальце правой руки.

"Я сказала "да", - заявила Сатжан.

Никаких разъяснений после не последовало. Отметим, что однажды Динара заявила, что ее сердце несвободно и ей нравятся мужчины постарше.

Сторис Динары Сатжан. Скрин: instagram.com/dinarasatzhan