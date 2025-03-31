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"Необычно, круто, звучно": Дарья Александрова рассказала, как назвала новорожденную дочь

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Дарья Александрова
Дарья Александрова. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Казахстанская актриса и телеведущая Дарья Александрова, сыгравшая в фильмах "Последний приговор", "Свадьба на троих", рассказала, как назвала третьего ребенка, передает NUR.KZ.

На днях Дарья Александрова стала матерью в третий раз - у нее родилась дочь. Актриса рассекретила имя новорожденной дочери. Ее назвали Киара. Светлая, ясная, сияющая - такое значение имеет это имя, рассказала Дарья.

Подписчики вновь поздравили актрису с пополнением в семье и пожелали маленькой Киаре счастья. Отметим, что у Дарьи и ее супруга теперь две дочери и сын.

"Уау, поздравляю с рождением малышки. Сестричка для Мии", "Ух-ты! Как симпатично, всех благ малышке!", "Ну крутое имя. Для Овна самое то. Крутая девчонка родилась", "Вау, какое необычное и красивое имя, благородное", "Мурашки от имени, пусть растет здоровой и счастливой", "Круто, необычно, звучно", - гласят комментарии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2231696-neobychno-kruto-zvuchno-darya-aleksandrova-rasskazala-kak-nazvala-novorozhdennuyu-doch/