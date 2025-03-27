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Актриса Дарья Александрова стала матерью в третий раз (видео)

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Дарья Александрова
Дарья Александрова. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Казахстанская актриса и телеведущая Дарья Александрова стала мамой в третий раз. Видео из роддома с новорожденным ребенком она разместила в своем Instagram, передает NUR.KZ.

"Девочка. Сегодня ночью у нас с Сергеем родилась доченька", - написала счастливая мама.

Дарья выложила кадры с новорожденной дочерью - девочка лежит на груди матери и заливается первым плачем. Трогательный момент запечатлел на камеру телефона муж актрисы.

Наzима, Айым Сейтметова, Тауекел Мусилим, Гульнара Сильбаева и другие представители шоу-бизнеса поздравили Дарью и ее супруга с пополнением в семье. К ним присоединились и другие пользователи соцсети.

"Поздравляю с рождением счастья! Крепкого здоровья всей вашей семье", "Пусть растет здоровой и счастливой девочкой", "Поздравляю, в священную ночь еще", "О, мой Бог! Счастье какое! Поздравляем вас, любимые! Очень рады за вас! Быстрого восстановления и здоровья", - гласят комментарии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2230949-aktrisa-darya-aleksandrova-stala-materyu-v-tretiy-raz-video/