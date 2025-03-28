Гульмира Избасханова заинтриговала фанатов, показав, как ей делают предложение руки и сердца

Казахстанская певица Гульмира Избасханова заинтриговала своих подписчиков в Instagram, показав видео, на котором запечатлен романтический момент предложения руки и сердца, передает NUR.KZ.

Ранее заявившая о проведении "сырға салу" Гульмира Избасханова призналась, что пошутила. Что на этот раз приготовила для поклонников певица, им осталось только гадать.

Гульмира показала кадры, на которых ей делает предложение руки и сердца молодой человек, протягивая кольцо. Однако девушка отказала ему.

"Больше не спрашивайте", - написала она под видео.

Некоторые пользователи соцсети решили, что это очередная шутка, другие заявили, что это кино, а третьи пожелали девушке счастья.

"Гульмира, будь счастлива", "Интересно, что парень делает предложение сидя так далеко от девушки", "Каждая девушка заслуживает счастья", "Ой, вы такая интересная в платье", "Наверное, в кино снимаются", "Ой, а я обрадовалась", "Эта девушка просто убивает, такая прикольная", "Почему вы отказали парню?", "Почему не сказала "да"?", "Пранк", - по-разному отреагировали в Сети.