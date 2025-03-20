"Я женщина с огнем": Мадлен призналась, какой мужчина ей нужен

Казахстанская инстадива Мадинахон Мамадалиева, известная в соцсети как Мадлен, призналась, что сможет состоять в отношениях только с мужчиной сильнее себя, передает NUR.KZ.

Немногим ранее Мадлен рассказала о расставании с бойфрендом. Отношения длились полтора года, однако, как объяснила блогер, каждому из них нужно было двигаться дальше.

Подписчики Мадлен предположили, что мужчины ведут с ней конкуренцию из-за ее успеха.

"По матрице мужчины конкурируют с вами, чувствуя ваш потенциал", - написали ей в Сети.

"Такое тоже было, да. Но раньше, когда они видели мой заработок, мое рвение, им как-то хотелось тоже мне что-то доказать, но в конце - провал.

В последних отношениях такого я не ощущала, все мои идеи поддерживались. Определенно, я смогу с мужчиной, который сильнее меня. И с тем, кто не будет меня подавлять.

Я женщина с огнем и сможет со мной только дракон. А с меня уют, комфорт, вкусная еда, веселье, танцы, смех", - заявила Мадлен.

Сторис Мадлен. Скриншот: instagram.com/_m_a_d_l_e_n