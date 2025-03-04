"Катается на коньках лучше мамы": Лиза Арзамасова похвасталась успехами трехлетнего сына

Российская актриса Елизавета Арзамасова, звезда сериала "Папины дочки", показала в своем Instagram, как весело провела время с мамой и сыном. Бабушка и внук катались на коньках, передает NUR.KZ.

Однажды фанаты Лизы Арзамасовой удивились, как молодо выглядит ее мама, увидев ее фото.

Лиза вновь показала кадры с ней - молодая бабушка каталась на катке вместе с внуком. Актриса уже рассказывала, что ее мама увлеклась катанием на коньках.

Как видно, маленькому Леве это занятие тоже по душе. На видео, которое звезда "Папиных дочек" выложила в сторис, можно заметить, что трехлетний сын Лизы Арзамазовой и Ильи Авербуха достаточно уверенно держался на льду.

Помогал ему в этом нелегком занятии ассистент фигуриста "Морской котик".

"Обалдеть! Ляля, он уже лучше тебя катается, обгоняет тебя", — обратилась к маме актриса.