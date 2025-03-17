Дава отметил 32-летие в новом статусе: экс-возлюбленный Бузовой женился

Артисты Давид Манукян, известный как Дава, и Мари Краймбрери поженились. Об этом Дава рассказал своим подписчикам в Instagram и признался, что счастлив, передает NUR.KZ.

Напомним, в начале февраля стало известно, что экс-бойфренд Бузовой станет папой.

Давид и Мари поженились. Артист разместил видео с регистрации брака в своем блоге. 16 марта он также отметил день рождения.

"Это мой первый день рождения в новом статусе. В статусе, о котором я мечтал и который загадывал на каждый свой праздник. Мечты действительно сбываются.

В свои 32 – я нахожусь в статусе любящего мужа и будущего отца. В свои 32 – я абсолютно счастливый человек и благодарен каждому, кто причастен к этому, и каждому, кто за меня рад", - написал Дава.

Юлия Барановская, Гоар Аветисян, Алсу и другие представители российского шоу-бизнеса поздравили Даву с созданием семьи и днем рождения.

"Мурашки. Как же это прекрасно! Счастье, что твои мечты сбылись, и желаю, чтобы и дальше все твои желания и мечты сбывались", "Дава, с днем рождения! Береги ее", "Совет да любовь", "Красивая семья", - пишут в Сети.